В Тернопольськой области под колесами авто на тротуаре погибла восьмилетняя девочка

Водитель транспортного средства, двигаясь по улице Шевченко, выехал на тротуар. В этот момент там проходила мама со своей малолетней дочерью. В результате - прохожие оказались под колесами иномарки. Однако для девочки такой маневр оказался летальным. Она умерла еще до приезда врачей скорой.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье 286 часть 2 УК. Водителя направили в медучреждение, чтобы проверить его на состояние опьянения. Решается вопрос о задержании водителя в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.



Как сообщал УНН, вчера в г. Ахтырка на ул. Слободской около девяти часов вечера произошло дорожно-транспортное происшествие, где погиб шестилетний мальчик. Сейчас в рамках открытого уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства этой аварии.