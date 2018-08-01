На Тернопільщині під колесами авто на тротуарі загинула восьмирічна дівчинка

Водій транспортного засобу, рухаючись вулицею Шевченка, виїхав на тротуар. В цей момент там проходила мама зі своєю малолітньою донькою. В результаті - перехожі опинилися під колесами іномарки. Проте для дівчинки такий маневр виявився летальним. Вона померла ще до приїзду лікарів швидкої.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ. Водія направили в медзаклад, аби перевірити його на стан сп'яніння. Вирішується питання про затримання кермувальника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.



Як повідомляв УНН, вчора в м. Охтирка на вул.Слобідській близько дев’ятої години вечора сталася дорожньо-транспортна пригода, де загинув шестирічний хлопчик. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження поліція встановлює всі обставини цієї аварії.