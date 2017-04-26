На территории детсада в Киеве взорвалось самодельное устройство - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По предварительному заключению экспертов, на территории детского сада в Киеве взорвалось самодельное пиротехническое устройство. Об этом начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик сообщила на странице в Facebook, передает УНН.
“Предварительный вывод экспертов: взорвалось самодельное пиротехническое устройство, которое можно изготовить из, так сказать, подручных материалов. Внутри были металлические элементы”, — сообщила О.Блищик.
Напомним, на территории детского сада в Киеве взорвался неизвестный предмет, в результате происшествия никто не пострадал.
Правоохранители установили, что в 8:50 мама вела в сад шестилетнего мальчика. По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда мальчик бросил его на землю, произошел взрыв.