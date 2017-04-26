На территории детсада в Киеве взорвалось самодельное устройство - полиция

“Предварительный вывод экспертов: взорвалось самодельное пиротехническое устройство, которое можно изготовить из, так сказать, подручных материалов. Внутри были металлические элементы”, — сообщила О.Блищик.

Напомним, на территории детского сада в Киеве взорвался неизвестный предмет, в результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители установили, что в 8:50 мама вела в сад шестилетнего мальчика. По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда мальчик бросил его на землю, произошел взрыв.