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На території дитсадка в Києві вибухнув саморобний пристрій - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. За попереднім висновком експертів, на території дитячого садка в Києві вибухнув саморобний піротехнічний пристрій. Про це начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції у місті Києві Оксана Блищик повідомила на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Попередній висновок експертів: вибухнув саморобний піротехнічний пристрій, який можна виготовити із, так би мовити, підручних матеріалів. Усередні були металеві елементи”, — повідомила О.Блищик.

Нагадаємо, на території дитячого садка у Києві вибухнув невідомий предмет, внаслідок події ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили, що о 8:50 мама вела у садок шестирічного хлопчика. Дорогою дитина підібрала із землі кульку. Згодом, коли хлопчик кинув її об землю, пролунав вибух.

Українські Національні Новини

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