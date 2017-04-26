На території дитсадка в Києві вибухнув саморобний пристрій - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За попереднім висновком експертів, на території дитячого садка в Києві вибухнув саморобний піротехнічний пристрій. Про це начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції у місті Києві Оксана Блищик повідомила на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Попередній висновок експертів: вибухнув саморобний піротехнічний пристрій, який можна виготовити із, так би мовити, підручних матеріалів. Усередні були металеві елементи”, — повідомила О.Блищик.
Нагадаємо, на території дитячого садка у Києві вибухнув невідомий предмет, внаслідок події ніхто не постраждав.
Правоохоронці встановили, що о 8:50 мама вела у садок шестирічного хлопчика. Дорогою дитина підібрала із землі кульку. Згодом, коли хлопчик кинув її об землю, пролунав вибух.