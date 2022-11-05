На территории беларуси проводится доукомплектование подразделений вс рф - Генштаб

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"Слава Украине! Начались 255 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клищеевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.

Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов противником и применения ударных БПЛА, включая такую опасность с территории республики беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Также известно, что на территории республики беларусь проводится доукомплектование подразделений вооруженных сил российской федерации за счет отмобилизованных, прибывающих с территории россии. Мероприятия по боевой подготовке и слаживанию указанных подразделений продлятся около двух-трех недель.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:



на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Хреновка, Лесковщина, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Черниговской области, а также Катериновка, Новониколаевка и Запселье на Сумщине;



на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Золочев, Глубокое, Старица и Огирцево;



на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Вишневое, Новоегоровка, Макеевка и Невское;



на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Зеленополье и Озаряновка;



на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка;



на Новопавловском направлении - из минометов и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Водяное, Богоявленка, Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Временка и Великая Новоселка;



на Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоселка, Ольговское, Гуляйполе, Щербаки и Малые Щербаки.



На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Непосредственно от огня реактивной и ствольной артиллерии российских захватчиков пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, 3 ноября, в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте. Также подтверждено поражение колонны оккупантов, которая ожидала переправу в районе населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы врага уточняется.

Кроме того, 4 ноября, в районе населенного пункта Нововасильевка Николаевской области, было уничтожено 6 топливозаправщиков противника.

3 ноября текущего года в городе Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов. В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в частности врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен оказать качественную медицинскую помощь.

В Херсоне российские оккупанты пытаются выявить местных жителей, которые отказались эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию. Город грабят, инфраструктуру уничтожают.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БпЛА типа "Орлан-10", 11 дронов "Shahed-136" и 2 крылатые ракеты "Калибр".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 4 других важных военных объекта оккупантов.

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