На Сумщине против вражеского беспилотника могут активизировать противовоздушную оборону - ПС
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны в Сумской области, возможно, будут работать по вражескому беспилотнику, сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
На Сумщине возможна работа ПВО по вражескому БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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В Сумской области объявлена воздушная тревога.
В Одессе военные будут работать по вражескому разведывательному БпЛА15 июля 2024, 21:43 • 25042 просмотра
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