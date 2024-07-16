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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине против вражеского беспилотника могут активизировать противовоздушную оборону - ПС

На Сумщине против вражеского беспилотника могут активизировать противовоздушную оборону - ПС

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 22:45  •  10305 просмотра

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Силы противовоздушной обороны в Сумской области, возможно, будут работать по вражескому беспилотнику, сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

На Сумщине возможна работа ПВО по вражескому БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Добавим

В Сумской области объявлена воздушная тревога.

В Одессе военные будут работать по вражескому разведывательному БпЛА15 июля 2024, 21:43 • 25042 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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