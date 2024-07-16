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Откат в 3,4 млн гривен за помощь с тендером: нардепу от "Слуги народа" Задорожнему объявлено о подозрении
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Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг
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Западные партнеры реагируют на информацию об идентифицированных украинскими экспертами иностранных компонентах в российском оружии - Минюст
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Большинство компаний из агрохолдинга GNT Грозы и Науменко фигурируют в деле по неуплате налогов в особо крупных размерах - БЭБ
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Количество потребительских кредитов в Украине остается на том же уровне, что и до широкомасштабного вторжения рф - экономический эксперт
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Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт
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И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп
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Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля
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Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
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