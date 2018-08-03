В Сумской области столкнулись грузовики: погиб водитель

ЧП произошло на автомобильной дороге с. Беловодское Роменского района. Там 43-летний водитель грузовика, не придерживаясь безопасной дистанции движения, столкнулся с другим грузовиком под управлением 46-летнего мужчины, который совершал поворот налево с главной дороги на второстепенную. В результате дорожной аварии первый водитель получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в Роменской районной больнице.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Выясняются причины ДТП.



Как сообщал УНН, дорожно-транспортное происшествие произошло в Каховском районе Херсонской области: столкнулись две легковушки. В результате погиб один из водителей.