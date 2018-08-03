В Сумской области столкнулись грузовики: погиб водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В результате столкновения двух грузовых автомобилей MAN, один из водителей погиб. Сейчас в рамках открытого уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства этой аварии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Сумской области.
ЧП произошло на автомобильной дороге с. Беловодское Роменского района. Там 43-летний водитель грузовика, не придерживаясь безопасной дистанции движения, столкнулся с другим грузовиком под управлением 46-летнего мужчины, который совершал поворот налево с главной дороги на второстепенную. В результате дорожной аварии первый водитель получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в Роменской районной больнице.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Выясняются причины ДТП.
Как сообщал УНН, дорожно-транспортное происшествие произошло в Каховском районе Херсонской области: столкнулись две легковушки. В результате погиб один из водителей.