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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 20213 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 80941 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119434 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127282 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166661 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152479 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140404 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130360 просмотра

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В Сумской области столкнулись грузовики: погиб водитель

В Сумской области столкнулись грузовики: погиб водитель

Киев  •  УНН

 • 9517 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В результате столкновения двух грузовых автомобилей MAN, один из водителей погиб. Сейчас в рамках открытого уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства этой аварии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Сумской области.

ЧП произошло на автомобильной дороге с. Беловодское Роменского района. Там 43-летний водитель грузовика, не придерживаясь безопасной дистанции движения, столкнулся с другим грузовиком под управлением 46-летнего мужчины, который совершал поворот налево с главной дороги на второстепенную. В результате дорожной аварии первый водитель получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в Роменской районной больнице.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Выясняются причины ДТП.

Как сообщал УНН, дорожно-транспортное происшествие произошло в Каховском районе Херсонской области: столкнулись две легковушки. В результате погиб один из водителей.

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