Через ДТП у Херсонській області до лікарні потрапили п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Каховському районі Херсонської області: зіткнулися два легковика. Внаслідок цього загинув один з водіїв. Про це повідомили у відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.
"У чергову частину Каховського відділу поліції надійшло повідомлення, що близько 22:25 на автодорозі "Каховка-Нова Каховка" між с. Малокаховка та м.Каховка зіткнулися два легковика та є потерпілі. Водій одного транспортного засобу загинув на місці. Ще 5 учасників ДТП доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.
Як проінформував т.в.о. начальника відділу слідчого управління поліції області Євген Шаталов, попередньо було встановлено, що 31-річний житель Каховського району, керуючи автомобілем "ВАЗ-21099", виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем SKODA, яким керував 26-річний житель міста Каховка.
У результаті водій "ВАЗ-21099" від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. Ще п’ятьох учасників аварії з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували в реанімаційне відділення районної лікарні. Так, серед постраждалих – дружина загиблого водія "ВАЗ-21099" та двоє їх дітей: 3-х дівчинка та 12-річний хлопчик. А також - водій та пасажирка автомобіля SKODA.
За фактом автокатастрофи відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Поліцейські з’ясовують усі обставини ДТП.
Нагадаємо, внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля з бетонною плитою у Маріуполі загинуло двоє людей.