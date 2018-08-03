Из-за ДТП в Херсонской области в больницу попали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Каховском районе Херсонской области: столкнулись две легковушки. В результате погиб один из водителей. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.
"В дежурную часть Каховского отдела полиции поступило сообщение, что около 22:25 на автодороге "Каховка-Новая Каховка" между с. Малокаховка и Каховка столкнулись две легковушки и есть пострадавшие. Водитель одного транспортного средства погиб на месте. Еще 5 участников ДТП доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Как проинформировал и.о. начальника отдела следственного управления полиции области Евгений Шаталов, предварительно было установлено, что 31-летний житель Каховского района, управляя автомобилем "ВАЗ-21099", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем SKODA, которым управлял 26-летний житель города Каховка.
В результате водитель "ВАЗ-21099" от полученных телесных повреждений скончался на месте. Еще пятерых участников аварии с травмами разной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Так, среди пострадавших - жена погибшего водителя "ВАЗ-21099" и двое их детей: 3-х девочка и 12-летний мальчик. А также - водитель и пассажирка автомобиля SKODA.
По факту автокатастрофы открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, в результате лобового столкновения легкового автомобиля с бетонной плитой в Мариуполе погибли два человека.