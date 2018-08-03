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На Сумщині зіткнулися вантажівки: загинув водій

На Сумщині зіткнулися вантажівки: загинув водій

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. В наслідок зіткнення двох вантажних автомобілів MAN, один з водіїв загинув. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження поліція встановлює всі обставини цієї аварії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП Сумської області.

Подія сталася на автомобільній дорозі с. Біловодське Роменського району. Там 43-річний водій вантажівки, не дотримавшись безпечної дистанції руху, зіткнувся з іншою вантажівкою під керуванням 46-річного чоловіка, який здійснював поворот ліворуч з головної дороги на другорядну. В результаті дорожньої аварії перший водій отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в Роменській районній лікарні.

В поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". З’ясовуються причини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляв УНН, дорожньо-транспортна пригода сталася у Каховському районі Херсонської області: зіткнулися два легковика. Внаслідок цього загинув один з водіїв.

Українські Національні Новини

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