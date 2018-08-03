На Сумщині зіткнулися вантажівки: загинув водій

Подія сталася на автомобільній дорозі с. Біловодське Роменського району. Там 43-річний водій вантажівки, не дотримавшись безпечної дистанції руху, зіткнувся з іншою вантажівкою під керуванням 46-річного чоловіка, який здійснював поворот ліворуч з головної дороги на другорядну. В результаті дорожньої аварії перший водій отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в Роменській районній лікарні.

В поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". З’ясовуються причини дорожньо-транспортної пригоди.



Як повідомляв УНН, дорожньо-транспортна пригода сталася у Каховському районі Херсонської області: зіткнулися два легковика. Внаслідок цього загинув один з водіїв.