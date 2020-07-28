В Сумской области полицейского будут судить за убийство по неосторожности
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Полицейского сектора реагирования патрульной полиции одного из отделений Глуховского отдела полиции ГУНП в Сумской области будут судить за убийство, совершенное по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН.
"Обвиняемый совершил преступление в 2017 году, еще до начала службы в полиции. Во время внезапного конфликта он нанес удар кулаком по лицу 54-летнему жителю города Бурынь. От удара последний упал на землю, получил перелом затылочной кости и через несколько дней умер в больнице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 29 мая 2020 года сотруднику полиции сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности, по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.
"В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", - добавили в ГБР.
Как сообщал УНН, в Ровенской области по подозрению в убийстве солдата задержали сержанта разведывательной роты.