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На Сумщині поліцейського судитимуть за вбивство з необережності

На Сумщині поліцейського судитимуть за вбивство з необережності

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Поліцейського сектору реагування патрульної поліції одного із відділень Глухівського відділу поліції ГУНП у Сумській області судитимуть за вбивство з необережності. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає УНН.

"Обвинувачений вчинив злочин у 2017 році, ще до початку служби у поліції. Під час раптового конфлікту він завдав удар кулаком по обличчю 54-річному мешканцю міста Буринь. Від удару останній впав на землю, отримав перелом потиличної кістки та за кілька днів помер у лікарні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 29 травня 2020 року співробітнику поліції повідомили про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність, за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

"У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк", – додали у ДБР.

Як повідомляв УНН, у Рівненській області за підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідувальної роти.

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