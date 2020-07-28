На Сумщині поліцейського судитимуть за вбивство з необережності

"Обвинувачений вчинив злочин у 2017 році, ще до початку служби у поліції. Під час раптового конфлікту він завдав удар кулаком по обличчю 54-річному мешканцю міста Буринь. Від удару останній впав на землю, отримав перелом потиличної кістки та за кілька днів помер у лікарні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 29 травня 2020 року співробітнику поліції повідомили про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність, за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

"У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк", – додали у ДБР.

Як повідомляв УНН, у Рівненській області за підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідувальної роти.