На Сумщине пограничники обнаружили пистолет в поезде на Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Сумской области в поезде "Хмельницкий - Жмеринка - Москва» пограничники обнаружили пистолет в межпотолочном пространстве поезда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, поезд "Хмельницкий - Жмеринка - Москва" следовал через железнодорожный пункт контроля "Конотоп". Во время осуществления пограничного контроля обзорная группа в одном из купе в межпотолочном пространстве нашла пакет. Выяснилось, что в нем находился пистолет марки "Colt".
О данном факте сообщено сотрудникам полиции в Сумской области. Пистолет изъят и направлено сообщение о противоправном деянии по признакам уголовного преступления по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.
Сейчас проводится проверка.