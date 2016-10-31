На Сумщине пограничники обнаружили пистолет в поезде на Москву

Так, поезд "Хмельницкий - Жмеринка - Москва" следовал через железнодорожный пункт контроля "Конотоп". Во время осуществления пограничного контроля обзорная группа в одном из купе в межпотолочном пространстве нашла пакет. Выяснилось, что в нем находился пистолет марки "Colt".

О данном факте сообщено сотрудникам полиции в Сумской области. Пистолет изъят и направлено сообщение о противоправном деянии по признакам уголовного преступления по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Сейчас проводится проверка.