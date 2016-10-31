На Сумщині прикордонники виявили пістолет в поїзді на Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Сумщині в поїзді “Хмельницький — Жмеринка — Москва” прикордонники виявили пістолет в міжстелевому просторі потягу. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, поїзд “Хмельницький — Жмеринка — Москва” прямував через залізничний пункт контролю “Конотоп”. Під час здійснення прикордонного контролю оглядова група в одному з купе в міжстелевому просторі знайшла пакунок. З’ясувалося, що в ньому знаходився пістолет марки “Colt”.
Про даний факт повідомлено співробітників поліції в Сумській області. Пістолет вилучено та направлено повідомлення про протиправне діяння за ознаками кримінального правопорушення за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Наразі триває перевірка.