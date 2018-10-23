В Сумской области перевернулся грузовик с дизтопливом: водителю стало плохо
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня, около полудня, на автотрассе Киев-Ромны-Юнаковка перевернулся грузовик с дизельным топливом. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Сумской области, передает УНН.
"МАЗ был загружен дизтопливом, и имел двухосный прицеп с таким же грузом - всего 17 с половиной тонн", - говорится в сообщении.
Как предполагают правоохранители, водителю за рулем стало плохо и он частично потерял контроль над рулем. В результате грузовик съехал в кювет и перевернулась.
Водителя каретой "скорой" доставили в Недригайловскую ЦРБ, где он проходит все необходимые обследования. Другие участники дорожного движения не пострадали, движение на трассе автотранспорта не перекрыто.
"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лебединского отделения полиции, которая выясняет причины и обстоятельства ДТП, а также спасатели, которые принимают меры, чтобы не допустить утечки горючего в окружающую среду", - отметили в полиции.
Напомним, в Дарницком районе Киева перевернулся военный грузовик, которая возвращалась после выполнения задания по помощи ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ичне (Черниговская область).