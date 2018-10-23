На Сумщині перекинулася вантажівка з дизпаливом: водію стало зле
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сьогодні, близько опівдня, на автотрасі Київ-Ромни-Юнаківка перекинулась вантажівка з дизельним пальним. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Сумський області, передає УНН.
"МАЗ був завантажений дизпаливом, і мав двохосний причіп з таким же вантажем – загалом 17 з половиною тонн", - йдеться у повідомленні.
Як припускають правоохоронці, водію за кермом стало зле і він частково втратив контроль над кермом. У результаті вантажівка з‘їхала в кювет і перекинулась.
Водія каретою "швидкої" доправлено до Недригайлівської ЦРЛ, де він проходить всі необхідні обстеження. Інші учасники дорожнього руху не постраждали, рух на трасі автотранспорта не перекритий.
"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Лебединського відділення поліції, яка з‘ясовує причини та обставини ДТП, а також рятувальники, які вживають заходів, аби не допустити виливу пального в навколишнє середовище", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва перекинулась військова вантажівка, яка поверталась після виконання завдання з допомоги ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Ічні (Чернігівська область).