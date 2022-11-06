Долетался: в Сумской области добровольцы сбили вражеский беспилотник

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"Долетались. Минус еще один вражеский беспилотник. Сегодня его сбили бойцы Миропольского ДФТГ (добровольческие формирования территориальных громад – ред.) из стрелкового оружия", – сообщил Живицкий.

Напомним

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 490 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 75 930.