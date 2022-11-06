Долітався: на Сумщині добровольці збили ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. На Сумщині бійці з добровольського формування збили ворожий безпілотник. Про це у Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Доліталися. Мінус ще один ворожий безпілотник. Сьогодні його збили бійці Миропільського ДФТГ (добровольчі формування територіальних громад – ред.) зі стрілецької зброї", – повідомив Живицький.
Нагадаємо
За минулу добу Збройні сили України знищили 490 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 75 930.