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В Сумской области мужчина развращал 7-летнюю дочь

В Сумской области мужчина развращал 7-летнюю дочь

Киев  •  УНН

 • 13539 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Сумской области будут судить мужчину, который развращал несовершеннолетнюю дочь и бил жену. Об этом сообщает прокуратура области, передаёт УНН.

"Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры сегодня, 19 февраля 2019 года, утверждён и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, который совершал развратные действия в отношении своей 7-летней дочери, а также нанёс телесные повреждения жене", - говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УКУ.

В ходе следствия, проведённого следователями Белопольского отделения полиции, установлено, что в одном из населённых пунктов Белопольского района отец, оставшись наедине с собственной дочерью, неоднократно совершал действия, направленные на её развращение. Об указанном факте девочка решилась рассказать родственнице, которая и сообщила правоохранителям.

Кроме того, в декабре 2018 во время ссоры с женой обвиняемый ударил её в область челюсти. Женщина получила телесные повреждения в виде двустороннего перелома нижней челюсти со смещением отломков.

В прокуратуре добавили, что мужчина признался в содеянном и ожидает приговор суда в СИЗО.

За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Как сообщал УНН, в Полтавской области будут судить родителей, которые развращали, насиловали и снимали на продажу порнографические видео с собственной 3-летней дочерью в течение 2,5 лет.

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