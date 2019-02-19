На Сумщині чоловік розбещував 7-річну доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Сумській області судитимуть чоловіка, який розбещував неповнолітню доньку та бив дружину. Про це повідомляє прокуратура області, передає УНН.
"Білопільським відділом Конотопської місцевої прокуратури сьогодні, 19 лютого 2019 року, затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо своєї 7-річної доньки, а також завдав тілесні ушкодження дружині", - йдеться у повідомленні.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої) та ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.
У ході слідства, проведеного слідчими Білопільського відділення поліції, встановлено, що в одному з населених пунктів Білопільського району батько, залишившись наодинці із власною донькою, неодноразово вчиняв дії, направлені на її розбещення. Про вказаний факт дівчинка наважилась розповісти родичці, яка й повідомила правоохоронців.
Окрім того, у грудні 2018 року під час сварки з дружиною обвинувачений ударив її в область щелепи. Жінка отримала тілесні пошкодження у вигляді двостороннього перелому нижньої щелепи зі зміщенням уламків.
У прокуратурі додали, що чоловік зізнався у скоєному і чекає на вирок суду в СІЗО.
За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Як повідомляв УНН, у Полтавській області судитимуть батьків, які розбещували, ґвалтували та знімали на продаж порнографічні відео з власною 3-річною донькою протягом 2,5 років.