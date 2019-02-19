На Сумщині чоловік розбещував 7-річну доньку

"Білопільським відділом Конотопської місцевої прокуратури сьогодні, 19 лютого 2019 року, затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо своєї 7-річної доньки, а також завдав тілесні ушкодження дружині", - йдеться у повідомленні.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої) та ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

У ході слідства, проведеного слідчими Білопільського відділення поліції, встановлено, що в одному з населених пунктів Білопільського району батько, залишившись наодинці із власною донькою, неодноразово вчиняв дії, направлені на її розбещення. Про вказаний факт дівчинка наважилась розповісти родичці, яка й повідомила правоохоронців.

Окрім того, у грудні 2018 року під час сварки з дружиною обвинувачений ударив її в область щелепи. Жінка отримала тілесні пошкодження у вигляді двостороннього перелому нижньої щелепи зі зміщенням уламків.

У прокуратурі додали, що чоловік зізнався у скоєному і чекає на вирок суду в СІЗО.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв УНН, у Полтавській області судитимуть батьків, які розбещували, ґвалтували та знімали на продаж порнографічні відео з власною 3-річною донькою протягом 2,5 років.