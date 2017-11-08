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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 49442 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 116321 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103224 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106003 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 93621 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 102139 просмотра

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На суд экс-министра в РФ принесли коробку с 2 млн долларов

На суд экс-министра в РФ принесли коробку с 2 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сотрудник СК РФ принес на судебный процесс по делу бывшего российского министра Алексея Улюкаева тяжелую коробку, на которой написано, что внутри лежат 1,8 миллиона долларов, найденные, по данным следствия, в автомобиле экс-министра, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того указано, что этот же человек в гражданской одежде принес прозрачный пакет с несколькими упаковками стодолларовых купюр.

Все это положили на столе у государственных обвинителей в Замоскворецком суде Москвы. Впоследствии судья по делу А.Улюкаева лично осмотрела принесенные следователем 2 миллиона долларов, изъятые в автомобиле экс-министра.

"Раскрывается упаковка. Деньги в размере 2 миллионов долларов, которые Улюкаев получил в виде взятки..." - начал прокурор Павел Филипчук, выкладывая пачки 100-долларовых купюр из картонной коробки на свой стол.

Когда обвинитель уже успел заполнить стол пачками наличных, судья Лариса Семенова его перебила: "Гособвинитель, вы все-таки суду демонстрируете доказательства, поэтому попрошу вас раскладывать деньги на моем столе".

Далее, осмотрев вещественное доказательство, судья постановил вынести деньги из зала суда. При этом защита осталась недовольна, что гособвинитель показал пачки наличных отдельно от сумки, в которой они были найдены.

Напомним, в ноябре прошлого года российского министра экономического развития А.Улюкаева задержали за взятку в 2 млн долл.

Мужчина в чёрном пальто принёс в суд увесистую опечатанную коробку и пакет и поставил всё на прокурорский стол. Журналисты предположили, что там находятся деньги,которые передавались Улюкаеву. pic.twitter.com/NuPZ7QX1tk

— Владимир Расулов (@cornuell) 8 ноября 2017 г.

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