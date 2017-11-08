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На суд екс-міністра в РФ принесли коробку з 2 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Співробітник СК РФ приніс на судовий процес у справі колишнього російського міністра Олексія Улюкаєва важку коробку, на якій написано, що всередині лежать 1,8 мільйона доларів, знайдені, за даними слідства, в автомобілі екс-міністра, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Крім того вказано, що той же чоловік в цивільному одязі приніс прозорий пакет з декількома упаковками стодоларових купюр.

Усе це поклали на столі у державних обвинувачів у Замоськворецком суді Москви. Згодом суддя у справі О.Улюкаєва особисто оглянула принесені слідчим 2 мільйони доларів, вилучені в авто екс-міністра.

"Розкривається упаковка. Гроші в розмірі 2 мільйонів доларів, які Улюкаєв отримав у вигляді хабара..." - почав прокурор Павло Філіпчук, викладаючи пачки 100-доларових купюр з картонної коробки на свій стіл.

Коли обвинувач уже встиг заповнити стіл пачками готівки, суддя Лариса Семенова його перебила: "Держобвинувач, ви все-таки суду демонструєте докази, тому попрошу вас розкладати гроші на моєму столі".

Далі, оглянувши речовий доказ, суддя постановила винести гроші з залу суду. При цьому захист залишився незадоволеним, що держзвинувач показав пачки готівки окремо від сумки, в якій вони були знайдені.

Нагадаємо, у листопаді минулого року російського міністра економічного розвитку О.Улюкаєва затримали за хабар у 2 млн дол.

Мужчина в чёрном пальто принёс в суд увесистую опечатанную коробку и пакет и поставил всё на прокурорский стол. Журналисты предположили, что там находятся деньги,которые передавались Улюкаеву. pic.twitter.com/NuPZ7QX1tk

— Владимир Расулов (@cornuell) 8 ноября 2017 г.

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