На столичном Печерске появится новый мурал
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве начали работы по созданию мурала "Круты" в память о бое под Крутами, который произошел сто лет назад между несколькотысячным подразделением российской Красной гвардии и значительно меньшым отрядом из киевских курсантов и козаков "Вольного козачества". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти.
Мурал "Круты" - это совместный проект с участием создателей фильма "Круты 1918".
Его создадут по адресу улица Большая Васильковская, 111/113. Художник проекта - Андрей Пальваль (творческая группа Kailas-V).
"А с 7 февраля 2019 года можно будет увидеть историю Крут на больших экранах - в Украине стартует показ фильма "Круты 1918", - указали в УИНП.
Напомним, съемки фильма "Круты 1918. Защита" стартовали в сентябре 2017 года. В Киевской области гвардийцев с Президентской бригады сняли в этом историческом экшне.