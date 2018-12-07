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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На столичном Печерске появится новый мурал

Киев • УНН

 • 13737 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве начали работы по созданию мурала "Круты" в память о бое под Крутами, который произошел сто лет назад между несколькотысячным подразделением российской Красной гвардии и значительно меньшым отрядом из киевских курсантов и козаков "Вольного козачества". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти.

На столичном Печерске появится новый мурал

Мурал "Круты" - это совместный проект с участием создателей фильма "Круты 1918".

Его создадут по адресу улица Большая Васильковская, 111/113. Художник проекта - Андрей Пальваль (творческая группа Kailas-V).

"А с 7 февраля 2019 года можно будет увидеть историю Крут на больших экранах - в Украине стартует показ фильма "Круты 1918", - указали в УИНП.

Напомним, съемки фильма "Круты 1918. Защита" стартовали в сентябре 2017 года. В Киевской области гвардийцев с Президентской бригады сняли в этом историческом экшне.

Украинские Национальные Новости

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