На столичном Печерске появится новый мурал

Мурал "Круты" - это совместный проект с участием создателей фильма "Круты 1918".

Его создадут по адресу улица Большая Васильковская, 111/113. Художник проекта - Андрей Пальваль (творческая группа Kailas-V).

"А с 7 февраля 2019 года можно будет увидеть историю Крут на больших экранах - в Украине стартует показ фильма "Круты 1918", - указали в УИНП.

Напомним, съемки фильма "Круты 1918. Защита" стартовали в сентябре 2017 года. В Киевской области гвардийцев с Президентской бригады сняли в этом историческом экшне.