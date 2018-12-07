На столичному Печерську з'явиться новий мурал
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві розпочали роботи зі створення муралу "Крути" на згадку бою під Крутами, який стався сто років тому між кількатисячним підрозділом російської Червоної гвардії та значно меншим загоном із київських курсантів і козаків "Вільного козацтва". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Українського інституту національної пам'яті.
Мурал “Крути” – це спільний проект за участю творців фільму "Крути 1918".
Його створять за адресою вулицей Велика Васильківська, 111/113. Художник проекту – Андрій Пальваль (творча група Kailas-V).
"А з 7 лютого 2019 року можна буде побачити історію Крут на великих екранах – в Україні стартує показ фільму “Крути 1918”, - вказали в УІНП.
Нагадаємо, зйомки фільму "Крути 1918. Захист" стартували у вересні 2017 року. На Київщині гвардійців із Президентської бригади зняли у цьому історичному екшні.