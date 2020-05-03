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На столичный Майдан вышли представители малого бизнеса: хотят работать на карантине

Киев • УНН

 • 19044 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. На центральной площади Киева, Майдане Независимости, собралась акция протеста представителей малого бизнеса. Участники акции требуют разрешить работу на период карантина, передает корреспондент УНН.

На столичный Майдан вышли представители малого бизнеса: хотят работать на карантине

Так, протестующие с плакатами "SaveФОП" находились в масках и сохраняли дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

Также участники акции держали плакаты с лозунгами "Отмените убийственную фискализацию микропредпринимательства" и "Малый бизнес на карантине".

После Майдана Независимости, часть из них отправилась к зданию Офиса Президента.

Организаторы акции отмечают, что их цель - получить "право на труд" и "равные условия ведения предпринимательской деятельности".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Украинской, указав, что знает о трудностях карантина, и власть делает все, чтобы хоть немного облегчить жизнь людям.

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