На столичный Майдан вышли представители малого бизнеса: хотят работать на карантине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На центральной площади Киева, Майдане Независимости, собралась акция протеста представителей малого бизнеса. Участники акции требуют разрешить работу на период карантина, передает корреспондент УНН.
Так, протестующие с плакатами "SaveФОП" находились в масках и сохраняли дистанцию в 1,5 метра друг от друга.
Также участники акции держали плакаты с лозунгами "Отмените убийственную фискализацию микропредпринимательства" и "Малый бизнес на карантине".
После Майдана Независимости, часть из них отправилась к зданию Офиса Президента.
Организаторы акции отмечают, что их цель - получить "право на труд" и "равные условия ведения предпринимательской деятельности".
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Украинской, указав, что знает о трудностях карантина, и власть делает все, чтобы хоть немного облегчить жизнь людям.