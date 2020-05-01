Зеленський звернувся до українців: знаю про труднощі карантину, його мають пом'якшити з 11 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, вказавши, що знає про труднощі карантину, і влада робить все, щоб хоч трішки полегшити життя людям. Відповідне звернення він розмістив у своєму Tеlеgram-каналі, передає УНН.
"Я знаю, що карантин приніс чимало труднощів бізнесу та громадянам. Ми робимо все, щоб хоч трішки полегшити вам життя", - вказав Глава держави.
Він при цьому відзначив головні кроки в цьому напрямку:
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- Програма кредитів для малого та середнього бізнесу під 3-5%. Загалом на неї заплановано до 30 мільярдів гривень.
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- 6 мільярдів спрямовано на збільшення мінімальної допомоги з безробіття.
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- Якщо ви фізична особа – підприємець 1-ї та 2-ї групи платників податку, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до десяти років.
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Також він розповів, що влада забезпечила регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним для боротьби з коронавірусом. "Нам також вдалося швидко розгорнути виробництво експрес- та ПЛР-тестів, багаторазових захисних костюмів, ми змогли виготовляти до мільйона масок на добу", - зазначив Президент.
"Попереду травневі вихідні. Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 1 травня очільник уряду Шмигаль відзвітував Зеленському про підготовку поступового пом'якшення карантину.