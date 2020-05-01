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Зеленский обратился к украинцам: знаю о трудностях карантина, его должны смягчить с 11 мая

Киев • УНН

 • 24062 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, указав, что знает о трудностях карантина, и власть делает все, чтобы хоть немного облегчить жизнь людям. Соответствующее обращение он разместил в своем Tеlеgram-канале, передает УНН.

Зеленский обратился к украинцам: знаю о трудностях карантина, его должны смягчить с 11 мая

"Я знаю, что карантин принес немало трудностей бизнесу и гражданам. Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь", - отметил Глава государства.

Он при этом отметил главные шаги в этом направлении:

  • Программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Всего на нее планируется до 30 млрд гривен.
  • 6 млрд направлено на увеличение минимального пособия по безработице.
  • Если вы физическое лицо - предприниматель 1-й и 2-й группы налогоплательщиков, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.

Также он рассказал, что власть обеспечила регулярную доставку в Украину грузов со всем необходимым для борьбы с коронавирусом. "Нам также удалось быстро развернуть производство экспресс и ПЦР-тестов, многоразовых защитных костюмов, мы смогли производить до миллиона масок в сутки", - отметил Президент.

"Впереди майские выходные. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. Но как быстро это произойдет - зависит только от вас", - добавил Зеленский.

Напомним, 1 мая глава правительства Шмыгаль отчитался Зеленскому о подготовке постепенного смягчения карантина.

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