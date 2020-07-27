На STEM is FEM рассказали, почему образование в Азии становится трендом

Советник Министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Екатерина Карпюк училась в Шанхайском университете бизнеса и экономики на факультете международного бизнеса. Её специализацией была тема “азиатско-украинские отношения”. Своим опытом Екатерина поделилась со слушательницами социального проекта STEM is FEM, который призван популяризировать технические науки среди украинских девушек.

“Наша цель — достичь гендерного паритета в технологических сферах — IT, инженерии, робототехнике, космической отрасли, в различных научных направлениях. Но кроме желания и мотивации большое значение в этом процессе играет образование. Мы стараемся не только познакомить участниц нашего проекта с перспективными технологическими сферами, но и рассказать, как они могут получить необходимые знания и добиться успеха в этих направлениях”, — рассказывает инициатор проекта STEM is FEM, IT-бизнесмен и инвестор Сергей Токарев.

Поступление

Для поступления в Шанхайский университет на последипломное образование необходимо сдать экзамен по английскому языку, написать научное эссе, в котором обосновать, почему именно тебя должны выбрать на программу международной бизнес-школы и пройти собеседование.

“В эссе я написала, что если они поделятся со мной своим опытом, то я имплементирую его в Украине, и я подавала это с конкретными примерами — в каких именно компаниях я это смогу сделать и в каких направлениях”, — рассказывает Карпюк

На результат отбора также могут повлиять хорошие рекомендательные письма. Профессиональное тестирование при поступлении на магистратуру отсутствует, однако для школьников, поступающих на бакалаврат, результаты внешнего независимого тестирования, конечно, играют роль при отборе. Также стоит быть готовым к тому, что придется сдавать профильные вступительные экзамены на английском.

Отличия от европейского образования.

Главный плюс, говорит Екатерина Карпюк, это многогранная система обучения. Учить приходится больше, однако результат гораздо эффективнее.

“Тебе не „запихивают“ в голову структуру поведения чисто азиатскую. Ты не учишь опыт какой-то определенной страны. Ты изучаешь опыт всего мира, у тебя преподаватели со всего мира. Это исключает такую проблему, которая есть у многих студентов, которые возвращаются, например, из Англии. Полученные знания они не могут имплементировать в Украине из-за различий в системах”

Главный же минус обучения в Азии не академический. Это значительные различия в культуре, к которым трудно привыкнуть.

“Когда я только начала там учиться, у меня был культурный шок, потому что английский понимало очень мало людей. Если не дай бог заболеешь, будет очень проблематично получить помощь. Врачи будто бы говорят по-английски, но это так называемый „чинглиш“. Достаточно своеобразный язык, который очень трудно понять”, — объясняет Екатерина

Быт в азиатской стране

Прежде всего в Азии, уверяет Екатерина, надо привыкнуть к местному быту. Особенно к питанию.

“Когда ты заходишь в супермаркет и там скачут лягушки, черепашки и все остальное — это пугает. Вообще там очень много химического питания. Есть и здоровое питание, но оно на порядок дороже. Европейские продукты дороже. Гречку я возила из дома. Такой продукции, привычной в Украине, на полках два года назад не было. Однако сейчас, из-за роста украинской диаспоры, это меняется”, — отмечает Карпюк

Люди в азиатских странах гораздо сдержаннее выражают свои эмоции. Гостям страны тоже надо постоянно следить за собой, соблюдать строгий этикет и дресс-код. В Азии не принято сыпать комплиментами. Там это рассматривается как моветон.

“Азия вообще сформировала меня как личность. После Азии ты серьезно смотришь на вещи и, если честно, ставишь цели более высокие, видишь совсем другую жизнь, понимаешь, какие возможности у тебя открываются и хочется большего”, — рассказывает Карпюк

Дипломы.

Опыт общения Екатерины Карпюк с работодателями свидетельствует о том, что азиатские дипломы высоко ценятся во всём мире.

“С дипломом азиатского университета вы уже входите в топ. Вы можете работать не только в Азии, но и в Европе, потому что сейчас их университеты — это гораздо лучше, чем университеты Лондона. Когда ты представляешься на собеседовании, что училась, например, в Шанхайском университете, ты сразу выделяешься в лучшую сторону”, — говорит Карпюк

Екатерина Бондарь, координатор социальной реформы Команды поддержки реформ Министерства финансов Украины, добавляет: во многих дальневосточных вузах есть весьма полезная возможность получить двойной диплом.

“Рассматривая обучение в Европе, США или Азии, я бы порекомендовала выбирать Азию. Почти в каждом азиатском университете есть практика двойных дипломов. Ты поступаешь на обучение в азиатский университет, а у него совместная программа с топовым европейским или американским университетом. Часть курсов происходит в Азии, часть в Европе или США. Это происходит либо физически, либо прилетают преподаватели. В конце обучения вы получаете сразу два диплома, потратив на обучение то же самое время”, — отметила Бондарь

Отношение к украинцам.

Как уверяет Катерина Карпюк, китайцы очень любят украинских студентов за трудоголизм и настойчивость. Наших студентов массово отбирают не только в вузы, но и в топовые азиатские компании на работу.

“После окончания Шанхайского университета меня сразу пригласили три компании — китайская, японская и японско-корейская, сначала на практику, а потом и на работу”

Также в настоящее время Украина имеет очень хорошие отношения с Южной Кореей. Корейцы очень любят украинцев, поскольку тоже знают, что украинские люди очень трудолюбивые.

“Поэтому нашим абитуриентам следует рассматривать корейские университеты. Если брать топ — то это Гонконг, Япония, Сингапур — это костяк университетов, после которых найти работу мечты будет не сложно”, — отмечает Карпюк

Также важно при выборе ВУЗа заранее проверить, является изучение местного языка одним из обязательных условий для поступления. Это не всегда отмечается на сайтах учебных заведений.