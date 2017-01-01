На сегодняшнее утро 14% боевиков одного из подразделений покинули расположение - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. На сегодня 14% боевиков покинули расположение одного из подразделений незаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"По состоянию на 1 января 2017 года в 7 отдельной мотострелковой бригаде (БРЯНКА) 2 АК около 14 процентов военнослужащих считаются, что самовольно покинули расположение подразделений", - отметили в пресс-службе разведки.
В ГУР также сообщили, что несмотря на усиление российским оккупационным командованием мер по поддержанию воинской дисциплины и контроля за личным составом, в соединениях и частях 1 и 2 АК продолжаются случаи дезертирства и небоевых потерь вследствие злоупотребления алкогольными напитками.
Как сообщал УНН, один из боевиков незаконных вооруженных формирований Новоазовска во время спора применил гранату, в результате чего погибли четыре человека .