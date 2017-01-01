На сьогоднішній ранок 14% бойовиків одного з підрозділів покинули розташування – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. На сьогодні 14% бойовиків покинули розташування одного з підрозділів незаконних збройних формувань. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"Станом на 1 січня 2017 року в 7 окремій мотострілецькій бригаді (БРЯНКА) 2 АК близько 14 відсотків військовослужбовців вважаються такими, що самовільно залишили розташування підрозділів", - зазначили у прес-службі розвідки.
У ГУР також поінформували, що незважаючи на посилення російським окупаційним командуванням заходів щодо підтримання військової дисципліни та контролю за особовим складом, у з’єднаннях та частинах 1 і 2 АК продовжуються випадки дезертирства та небойових втрат внаслідок зловживання алкогольними напоями.
Як повідомляв УНН, один з бойовиків незаконних збройних формувань Новоазовська під час суперечки застосував гранату, внаслідок чого загинуло четверо осіб.