На сьогоднішній ранок 14% бойовиків одного з підрозділів покинули розташування – розвідка

"Станом на 1 січня 2017 року в 7 окремій мотострілецькій бригаді (БРЯНКА) 2 АК близько 14 відсотків військовослужбовців вважаються такими, що самовільно залишили розташування підрозділів", - зазначили у прес-службі розвідки.

У ГУР також поінформували, що незважаючи на посилення російським окупаційним командуванням заходів щодо підтримання військової дисципліни та контролю за особовим складом, у з’єднаннях та частинах 1 і 2 АК продовжуються випадки дезертирства та небойових втрат внаслідок зловживання алкогольними напоями.

Як повідомляв УНН, один з бойовиків незаконних збройних формувань Новоазовська під час суперечки застосував гранату, внаслідок чого загинуло четверо осіб.