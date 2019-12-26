На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 26 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 26 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1114.664712 грн;
Серебро — 12.990766 грн;
Платина — 684.866265 грн;
Палладий — 1385.433605 грн.
По сравнению с 25 декабря курс золота и серебра вырос, а платины и палладия — упал.