На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 26 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1114.664712 грн;

Серебро — 12.990766 грн;

Платина — 684.866265 грн;

Палладий — 1385.433605 грн.

По сравнению с 25 декабря курс золота и серебра вырос, а платины и палладия — упал.