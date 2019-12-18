На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 18 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1115.526898 грн;

Серебро — 12.842455 грн;

Платина — 703.240707 грн;

Палладий — 1481.936418 грн.

По сравнению с 17 декабря курс всех указанных металлов упал, кроме серебра, курс которого вырос.