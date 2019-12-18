На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 18 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 18 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1115.526898 грн;
Серебро — 12.842455 грн;
Платина — 703.240707 грн;
Палладий — 1481.936418 грн.
По сравнению с 17 декабря курс всех указанных металлов упал, кроме серебра, курс которого вырос.