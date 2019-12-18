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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 9361 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Національний банк України на 18 грудня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України станом на 18 грудня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1115.526898 грн;

Срібло — 12.842455 грн;

Платина — 703.240707 грн;

Паладій — 1481.936418 грн.

У порівнянні з 17 грудня курс усіх зазначених металів впав, окрім срібла, курс якого зріс.

Українські Національні Новини

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