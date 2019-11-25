На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 25 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1143.051603 грн;

Серебро - 13.277197 грн;

Платина - 713.970247 грн;

Палладий - 1370.449943 грн.

По сравнению с 24 ноября курс золота и платины вырос, когда курс палладия и серебра упал.