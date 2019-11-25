На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 25 ноября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 25 ноября установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1143.051603 грн;
Серебро - 13.277197 грн;
Платина - 713.970247 грн;
Палладий - 1370.449943 грн.
По сравнению с 24 ноября курс золота и платины вырос, когда курс палладия и серебра упал.