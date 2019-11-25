На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Національний банк України на 25 листопада 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 25 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1143.051603 грн;
Срібло — 13.277197 грн;
Платина — 713.970247 грн;
Паладій — 1370.449943 грн.
У порівнянні з 24 листопада курс золота та платини зріс, коли курс паладія та срібла впав.