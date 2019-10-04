На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Национальный банк Украины на 4 октября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 4 октября установил следующие цены на банковские металлы:
Золото - 1202.926324 грн;
Серебро - 13.804855 грн;
Платина - 703.040054 грн;
Палладий - 703.040054 грн.
По сравнению с 3 октября курс всех указанных металлов вырос, кроме платины, который снизился.