На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 19 августа установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1219.857678 грн;

Серебро - 13.976573 грн;

Платина - 676.598444 грн;

Палладий - 1166.465416 грн.

По сравнению с 18 августа курс всех указанных металлов снизился, кроме серебра, курс которого вырос.