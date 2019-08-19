На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Национальный банк Украины на 19 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 19 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1219.857678 грн;
Серебро - 13.976573 грн;
Платина - 676.598444 грн;
Палладий - 1166.465416 грн.
По сравнению с 18 августа курс всех указанных металлов снизился, кроме серебра, курс которого вырос.