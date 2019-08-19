На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Національний банк України на 19 серпня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 19 серпня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1219.857678 грн;
Срібло — 13.976573 грн;
Платина — 676.598444 грн;
Паладій — 1166.465416 грн.
Порівняно з 18 серпня курс всіх зазначених металів знизився, окрім срібла, курс якого зріс.