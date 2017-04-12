На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 12 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 12 апреля установил такие цены на банковские металлы:
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- Золото - +1083,326464;
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- Серебро - 15,511930;
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- Платина - 812,775869;
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- Палладий - 683,077585.
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По сравнению с 11 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала выше; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.