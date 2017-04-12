На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 12 апреля установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1083,326464;



Серебро - 15,511930;



Платина - 812,775869;



Палладий - 683,077585.



По сравнению с 11 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала выше; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.