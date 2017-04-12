На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національний банк України на 12 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 12 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
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- Золото — 1083,326464;
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- Срiбло — 15,511930;
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- Платина — 812,775869;
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- Паладiй — 683,077585.
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Порівняно з 11 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також зменшилася.