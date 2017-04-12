На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 12 квітня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1083,326464;



Срiбло — 15,511930;



Платина — 812,775869;



Паладiй — 683,077585.



Порівняно з 11 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також зменшилася.