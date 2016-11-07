На сегодня принято на службу 12 тысяч новых полицейских - Х.Деканоидзе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На сегодня в органах полиции работает около 12 тысяч новых полицейских. Об этом во время брифинга сообщила председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, передает корреспондент УНН.
"Патрульная полиция уже есть в 32 областных центрах и городах. Мы уже имеем 12 тысяч новых полицейских, которые прошли прозрачный конкурс. Очень скоро мы получим новых полицейских, которые будут добавлены в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре ", - сказала она.