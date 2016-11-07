На сьогодні прийнято на службу 12 тисяч нових поліцейських - Х.Деканоідзе
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На сьогодні в органах поліції працює близько 12 тисяч нових поліцейських. Про це під час брифінгу повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, передає кореспондент УНН.
“Патрульна поліція вже є в 32 обласних центрах та містах. Ми вже маємо 12 тисяч нових поліцейських, які пройшли прозорий конкурс. Дуже скоро ми отримаємо нових поліцейських, яких буде додано до Києва, Харкова, Одеси та Дніпра”, — сказала вона.