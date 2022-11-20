На востоке ВСУ отбили оккупантов возле семи населенных пунктов – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За эти сутки украинские военные отбили атаки российских оккупантов возле шести населенных пунктов Донецкой области и одного Луганской. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клещеевка Донецкой области", – говорится в сообщении.
Напомним
По данным Генштаба, 19 ноября в результате удара ВСУ в районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка и Энергодар Запорожской области армия рф потеряла более 100 человек ранеными.