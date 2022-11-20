На сході ЗСУ відбили окупантів біля семи населених пунктів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Цієї доби українські військові відбили атаки російських окупантів біля шести населених пунктів Донеччини та одного Луганщини. Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
За даними Генштабу, 19 листопада внаслідок удару ЗСУ в районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка та Енергодар Запорізької області армія рф втратила понад 100 осіб пораненими.