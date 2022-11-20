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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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На сході ЗСУ відбили окупантів біля семи населених пунктів – Генштаб

На сході ЗСУ відбили окупантів біля семи населених пунктів – Генштаб

Київ • УНН

 • 335112 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Цієї доби українські військові відбили атаки російських окупантів біля шести населених пунктів Донеччини та одного Луганщини. Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

За даними Генштабу, 19 листопада внаслідок удару ЗСУ в районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка та Енергодар Запорізької області армія рф втратила понад 100 осіб пораненими.

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