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До Скадовська привезли приблизно 100 поранених окупантів – Генштаб

До Скадовська привезли приблизно 100 поранених окупантів – Генштаб

Київ • УНН

 • 339389 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У лікарню Скадовська на Херсонщині доправили приблизно 100 поранених російських окупантів. Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько 100 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, 19 листопада внаслідок удару ЗСУ в районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка та Енергодар Запорізької області армія рф втратила понад 100 осіб пораненими. Також було ліквідовано приблизно 20 одиниць військової техніки різних типів, два склади боєприпасів і колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.

Нагадаємо

Станом на ранок 20 листопада Збройні сили України знищили приблизно 84 210 російських окупантів.

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