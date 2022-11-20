До Скадовська привезли приблизно 100 поранених окупантів – Генштаб

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"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько 100 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, 19 листопада внаслідок удару ЗСУ в районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка та Енергодар Запорізької області армія рф втратила понад 100 осіб пораненими. Також було ліквідовано приблизно 20 одиниць військової техніки різних типів, два склади боєприпасів і колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.

Нагадаємо

Станом на ранок 20 листопада Збройні сили України знищили приблизно 84 210 російських окупантів.