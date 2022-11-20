В Скадовск привезли около 100 раненых оккупантов – Генштаб

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В больницу Скадовска Херсонской области доставили примерно 100 раненых российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Скадовска, что в Херсонской области, привезли около 100 раненых военнослужащих российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, 19 ноября в результате удара ВСУ в районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка и Энергодар Запорожской области армия рф потеряла более 100 человек ранеными. Также было ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов, два склада боеприпасов и колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.

Напомним

По состоянию на утро 20 ноября Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 84 210 российских оккупантов.

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