На востоке Индонезии 20 человек погибли в столкновениях

"По меньшей мере 20 человек погибли, десятки ранены в ходе столкновений в Папуа, мятежном регионе Индонезии", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается о 65 раненых.

Всего за участие в протестах в понедельник было арестовано около 300 человек.

Напомним, провинция Папуа острове Новая Гвинея уже несколько недель охвачена акциями протеста, организованными сторонниками независимости этого региона.