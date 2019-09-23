На сході Індонезії 20 осіб загинули в сутичках
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Унаслідок антиурядових заворушень в автономній провінції Індонезії Папуа загинули щонайменше 20 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"Щонайменше 20 людей загинули, десятки поранені під час сутичок у Папуа, бунтівному регіоні Індонезії", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, повідомляється про 65 поранених.
Загалом за участь у протестах у понеділок було заарештовано близько 300 осіб.
Нагадаємо, провінція Папуа острові Нова Гвінея вже кілька тижнів охоплена акціями протесту, організованими прихильниками незалежності цього регіону.