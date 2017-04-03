Из-за извержения Этны объявлен "оранжевый" уровень опасности на юге Италии

Извержение вулкана началось 27 февраля. Он начал извергать лаву и пепел.

18 марта из-за извержения Этны временно остановил работу аэропорт второго по величине сицилийского города Катания. Взлетно-посадочная полоса аэропорта была покрыта слоем пепла. Все рейсы, которые должны были приземлиться в Катании, были перенаправлены в другие аэропорты.

Напомним, что Этна - самый активный вулкан в Италии, самый высокий и самый активный вулкан Европы. Само название Этна происходит от арабского и в переводе означает "Гора огня". По разным данным, в горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы.